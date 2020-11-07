Камала Харрис стала первой женщиной вице-президентом США

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - В США объявлены результаты всеобщих выборов. Кандидат от демократической партии Джо Байден стал 46-ым президентом страны.

Камала Харрис избрана вице-президентом США. Она стала первой женщиной, занявшей пост вице-президента Соединенных штатов.

Камала Дивай Харрис — американский юрист и политик, член Демократической партии. Генеральный прокурор Калифорнии, сенатор США от штата Калифорния. Кандидат в президенты США, а позднее в вице-президенты.

Камала Харрис — дочь иммигрантов (её имя в переводе с санскрита означает «цветок лотоса»). Мать — Шамала Гопалан, научная сотрудница, уроженка Индии. Отец — Дональд Харрис, профессор экономики, родом с Ямайки. Родители развелись, когда Камале было пять лет.