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  8 ноября 2020
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Камала Харрис стала первой женщиной вице-президентом США
Камала Харрис
Камала Харрис

CentralAsia (CA) -  В США объявлены результаты всеобщих выборов. Кандидат от демократической партии Джо Байден стал 46-ым президентом страны.

Камала Харрис избрана вице-президентом США. Она стала первой женщиной, занявшей пост вице-президента Соединенных штатов.

Камала Дивай Харрис — американский юрист и политик, член Демократической партии. Генеральный прокурор Калифорнии, сенатор США от штата Калифорния. Кандидат в президенты США, а позднее в вице-президенты.

Камала Харрис — дочь иммигрантов (её имя в переводе с санскрита означает «цветок лотоса»). Мать — Шамала Гопалан, научная сотрудница, уроженка Индии. Отец — Дональд Харрис, профессор экономики, родом с Ямайки. Родители развелись, когда Камале было пять лет.

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