[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мировые лидеры поздравили Байдена с победой на президентских выборах США
Предыстория: Байден избран 46-м президентом США

CentralAsia (CA) -  Набрав 273 голоса выборщиков при необходимых 270, кандидат от демократической партии Джо Байден избран президентом Соединенных штатов.

После объявления результатов мировые лидеры поздравили Байдена с победой.

Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала Байдену успехов, также она поздравила Камалу Харрис, которая стала вице-президентом страны.

«Сердечные поздравления! Американцы приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны», - говорится в сообщении Меркель в Твиттере.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил предстоящую совместную работу с Байденом.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе», - написал Макрон в Твиттере.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

«Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США – наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности», - написал Джонсон.

Также Байдена и Харрис поздравили премьер-министр Бельгии, премьер-министр Испании, генеральный секретарь НАТО, экс-президент США Барак Обама и другие.

print
  • Короновирус у норок обнаружен еще в пяти странах, - ВОЗ
  • В России второй день подряд выявили больше 20 тыс. новых случаев коронавируса
  • Китай побеждает в гонке по разработке вакцины от коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com