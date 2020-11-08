Мировые лидеры поздравили Байдена с победой на президентских выборах США

CentralAsia (CA) - Набрав 273 голоса выборщиков при необходимых 270, кандидат от демократической партии Джо Байден избран президентом Соединенных штатов.



После объявления результатов мировые лидеры поздравили Байдена с победой.



Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала Байдену успехов, также она поздравила Камалу Харрис, которая стала вице-президентом страны.

«Сердечные поздравления! Американцы приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны», - говорится в сообщении Меркель в Твиттере.



Президент Франции Эммануэль Макрон отметил предстоящую совместную работу с Байденом.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе», - написал Макрон в Твиттере.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:



«Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США – наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности», - написал Джонсон.



Также Байдена и Харрис поздравили премьер-министр Бельгии, премьер-министр Испании, генеральный секретарь НАТО, экс-президент США Барак Обама и другие.