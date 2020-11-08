Дональд Трамп не признал поражение на выборах
- Азия и мир, общество
- 0:50, 08 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах, сообщает ВВС.
«Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда», - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его штаб.
Также сообщается, что штаб Трампа объявил о создании спецгруппы по защите выборов.
По результатам выборов, Джо Байден стал 46-ым президентом США, он набрал 273 голоса выборщиков при необходимых 270.