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  8 ноября 2020
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Дональд Трамп не признал поражение на выборах

CentralAsia (CA) -  Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах, сообщает ВВС.

«Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда», - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его штаб.

Также сообщается, что штаб Трампа объявил о создании спецгруппы по защите выборов.

По результатам выборов, Джо Байден стал 46-ым президентом США, он набрал 273 голоса выборщиков при необходимых 270.

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