Видео — Американцы празднуют победу Байдена
- Азия и мир, общество
- 1:08, 08 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - У Белого дома в Вашингтоне собираются люди, чтобы отпраздновать победу Джо Байдена на президентских выборах США. Видео опубликовали пользователи соцсетей.
Автор видео отмечает, что число собирающихся растет.
Как пишет РИА Новости, люди держат в руках звездно-полосатые флаги и «Байден-2020», а также плакаты «Ты уволен».
The crowd outside the White House is growing pic.twitter.com/CNGmYDXObo — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 7, 2020