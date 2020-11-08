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  8 ноября 2020
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Видео — Американцы празднуют победу Байдена

CentralAsia (CA) -  У Белого дома в Вашингтоне собираются люди, чтобы отпраздновать победу Джо Байдена на президентских выборах США. Видео опубликовали пользователи соцсетей.

Автор видео отмечает, что число собирающихся растет.

Как пишет РИА Новости, люди держат в руках звездно-полосатые флаги и «Байден-2020», а также плакаты «Ты уволен».

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