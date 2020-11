Видео — Американцы празднуют победу Байдена

CentralAsia (CA) - У Белого дома в Вашингтоне собираются люди, чтобы отпраздновать победу Джо Байдена на президентских выборах США. Видео опубликовали пользователи соцсетей.



Автор видео отмечает, что число собирающихся растет.





The crowd outside the White House is growing pic.twitter.com/CNGmYDXObo — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 7, 2020