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  8 ноября 2020
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На утро 8 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 723 человек. Всего — 116 162

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 353;

- Павлодарская область - 63;

- Костанайская область - 57;

- город Нур-Султан - 49;

- Акмолинская область - 43;

- Западно-Казахстанская область - 43;

- Северо-Казахстанская область - 32;

- город Алматы - 28;

- Карагандинская область - 17;

- Алматинская область - 11;

- Актюбинская область - 8;

- город Шымкент - 6;

- Атырауская область - 5;

- Жамбылская область - 4;

- Мангистауская область - 3;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране га сегодняшний день выявлено 116 162 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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