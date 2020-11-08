На утро 8 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 723 человек. Всего — 116 162

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 353;
- Павлодарская область - 63;
- Костанайская область - 57;
- город Нур-Султан - 49;
- Акмолинская область - 43;
- Западно-Казахстанская область - 43;
- Северо-Казахстанская область - 32;
- город Алматы - 28;
- Карагандинская область - 17;
- Алматинская область - 11;
- Актюбинская область - 8;
- город Шымкент - 6;
- Атырауская область - 5;
- Жамбылская область - 4;
- Мангистауская область - 3;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране га сегодняшний день выявлено 116 162 случая коронавируса.
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