Токаев поздравил Джо Байдена с победой на выборах

CentralAsia (CA) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах США.

«Мои искренние поздравления Джо Байдену с избранием на пост президента Соединенных штатов. Надеемся на плодотворное сотрудничество между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес», - написал Токаев в Твиттере.

My sincere congratulations to Mr Joe Biden @JoeBiden on his election as President of the United States of America. Look forward to having productive cooperation between our two countries in the areas of mutual interest. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 7, 2020