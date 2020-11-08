Политик, ставший президентом с третьей попытки. Кто такой Джо Байден?

CentralAsia (CA) - В США новым 46-ым президентом объявили 77-летнего Джо Байдена, кандидата из Демократической партии, главного оппонента Дональда Трампа.

Байден стал самым пожилым президентом в истории Америки.

Джо Байден – бывший сенатор, вице-президент США. Байден опытный политик, проработавший в Вашингтоне почти 50 лет, в том числе 35 лет в качестве сенатора и 8 лет в качестве вице-президента при Бараке Обаме, с 2009 по 2017 год. Хотя за 35 лет политик ни разу не проигрывал выборы в Сенат, в его политической карьере было достаточно неудач.

В первый раз он баллотировался в президенты от Демократической партии в 1987 году, в возрасте 46 лет. Но тогда он снял свою кандидатуру с праймериз — после расследования журналистов о том, что он использовал в своих речах фрагменты выступлений других политиков, а также «сплагиатил» научную работу, когда учился на юриста в университете. Из-за этого, как выяснили журналисты, Байдену даже заново пришлось проходить один из курсов, который преподаватели ему не зачли с первой попытки.

В 2007 году Байден снова выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Однако за год кампании он так и не смог завоевать достаточной поддержки среди избирателей и соратников по партии и снял свою кандидатуру с праймериз.

​В мае 2008 года стало известно, что Барак Обама рассматривает кандидатуру Байдена в качестве вице-президента. В августе 2008 года об этом было объявлено официально.

Обама дважды выбирал Байдена своим кандидатом на пост вице-президента. Политические эксперты считают, что в первую очередь это было сделано из-за внешнеполитического опыта сенатора: Байден трижды возглавлял сенатский комитет по международным отношениям, много ездил за границу и участвовал в переговорах по вопросам торговли и ядерного разоружения. Еще в 1979 году он встречался с руководством СССР, а после распада Советского Союза поддержал расширение НАТО.

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Будущий президент родился в 1942 году в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, в католической семье из среднего класса. Он был старшим из четырех детей. Его родители были достаточно обеспечены, но, когда Байдену исполнилось 13, после нескольких неудачных проектов семья начала испытывать финансовые трудности.

Вскоре они переехала из Пенсильвании в соседний штат Делавэр, где поселилась в городе Уилмингтон. Там отец будущего политика зарабатывал на жизнь, перепродавая подержанные автомобили.

После окончания школы будущий президент поступил в Университет штата Делавэр и выучился на юриста. Позже он поступил в Сиракузский университете в штате Нью-Йорк и получил степень Juris Doctor, которая позволяла ему заниматься юридической практикой.

В 1966 году, в возрасте 24 лет Байден женился на Нейлии Хантер, также студентке Сиракузского университета. Позже пара вернулась в Делавэр, где Байден сдал экзамен, необходимый для юридической практики. К тому времени у них уже было трое детей.

В 1972 году Нейлия и годовалая дочь Байдена Наоми погибли в автокатастрофе: в тот вечер женщина с детьми поехала на машине за покупками к Рождеству. Старшие сыновья Байденов Хантер и Бо, которые находились в той же машине, были ранены. Авария произошла, когда Байдену было 29 лет и через несколько недель после того, как его впервые избрали сенатором: на тот момент он стал шестым самым молодым сенатором в истории США.

Байден сначала заявил о намерении отказаться от должности в Сенате, чтобы заботиться о детях после смерти жены. Но коллеги и соратники убедили его этого не делать. В результате молодой сенатор получил прозвище Amtrak Joe: ему несколько лет пришлось каждый день ездить на поезде из Делавэра в Вашингтон и обратно, разрываясь между работой в Сенате и домом, где жили его дети.

Бо Байден, который пошел в политику вслед за отцом, умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 45 лет. Хантер, которому сейчас 50, на протяжении десятилетий боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, а его работа в советах директоров нескольких компаний, в том числе украинской Burisma в 2014-19 годах, вызывала много вопросов и обвинений в коррупции.

Джо Байден намерен объединить раздираемую противоречиями Америку. «Если вы доверите мне президентство, я буду способствовать раскрытию в нас только хорошего, а не плохого, я буду союзником света, а не тьмы», - заявил он 20 августа, принимая номинацию в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии. «Настало время для нас всех объединиться», - добавил политик.

Байден пообещал создание миллионов новых рабочих мест и уточнил, что необходимые инвестиции могут появиться за счет отказа от налоговых сокращений для богатых, введенных его соперником на выборах Дональдом Трампом.

Новый президент США также намерен уделить особое внимание вопросу защиты климата. В то время как Трамп неоднократно высказывал сомнения в том, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека, Байден намерен добиться полного перехода США к 2050 году на возобновляемые источники энергии.