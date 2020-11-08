За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 138 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 107 668 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 245;
- Нур-Султан - 14 205;
- Атырауская область - 11 167;
- Карагандинская область - 10 233;
- Восточно-Казахстанская область - 8777;
- Западно-Казахстанская область - 6883;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4860;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4101;
- Павлодарская область - 4084;
- Акмолинская область - 3518;
- Туркестанская область - 3358;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3252;
- Костанайская область - 3234;
- Кызылординская область - 3157.
Коронавирус в Казахстане
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