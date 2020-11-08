За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 138 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 107 668 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 245;

- Нур-Султан - 14 205;

- Атырауская область - 11 167;

- Карагандинская область - 10 233;

- Восточно-Казахстанская область - 8777;

- Западно-Казахстанская область - 6883;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4860;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4101;

- Павлодарская область - 4084;

- Акмолинская область - 3518;

- Туркестанская область - 3358;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3252;

- Костанайская область - 3234;

- Кызылординская область - 3157.

Коронавирус в Казахстане

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