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  8 ноября 2020
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В Европе ограничения из-за коронавируса вызывают недовольство

CentralAsia (CA) -  В центре Лейпцига в Германии в субботу собрались около 20 тысяч человек, чтобы выразить протест против усиления ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавируса. При этом в общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, но в последний момент суд отклонил прошение местных властей перенести акцию в другой район. Между тем в Мюнхене суд утвердил запрет на проведение митингов. Накануне в Германии число подтвержденных случаев инфицирования выросло почти на 23,5 тысячи — максимальный показателем за все время эпидемии в стране карантина.

Как сообщает Euronews, в Греции в субботу вступил в силу режим общенационального карантина. В Салониках участники акции протеста, организованной через соцсети, бросали бутылки с краской в полицейских, которые ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, задержаны пять человек.

Штраф за передвижение без защитной маски в Греции увеличен с 150 до 300 евро. Число инфицированных коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 2 448. Для въезда в Грецию отныне требуется предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

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