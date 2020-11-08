В Германии начинают производить верблюжье молоко

CentralAsia (CA) - Единственная в Германии ферма, на которой доят верблюдов, находится в Люнебургской пустоши, сообщает телеканал Deutsche Welle.

На ферме семьи Марквард около города Виссельхёведе в Нижней Саксонии обитает шестьдесят дромедаров и бактрианов — одногорбых и двугорбых верблюдов, которых до сих пор использовали в основном для организации туристических верховых прогулок по живописным окрестностям.

Данная ферма получила европейский номер производителя молочной продукции и сможет уже в ближайшее время начать выпуск и продажу пастеризованного верблюжьего молока в бутылках. Для оформления сертификата, дающего право поставлять продукцию во все страны Евросоюза, нужно выполнить еще несколько формальностей. Литр будет стоить 11 евро.

Молоко здесь продавали уже и раньше, но только свежее на розлив покупателям на месте. Причем были и остаются пока единственной такой фермой во всей Германии. До сих пор некоторые клиенты приезжали за молоком издалека покупали сразу пятьдесят литров, дома часть этого свежего молоко замораживали, чтобы хранить дольше.

Как рассказала хозяйка фермы Беке Марквард, для пастеризации будет использоваться низкотемпературный вариант — нагревание до 72-х градусов, что позволяет лучше сохранить вкусовые качества. Запросы уже поступили из Берлина и восточногерманского региона Гарц, а также для производства сыра - из Австрии.

Для получения молока используют доильный аппарат. Процесс подготовки занимает больше времени, чем, например, на коровьих фермах. Как рассказала Беке Марквард, верблюдицы дают молоко только, если где-то рядом находится верблюжонок. Доят здесь только одногорбых верблюдиц - дромедаров. У бактрианов - очень маленькие соски, не подходящие для машинной дойки. От каждой из восьми верблюдиц, которые сейчас дают молоко, на ферме получают от двух до пяти литров в день.