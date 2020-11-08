В России за сутки выявили почти 20,5 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 20 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 ноября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 311 (25,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 774 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 64,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 590 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 420 840 человек.