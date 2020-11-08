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  8 ноября 2020
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От коронавируса в России скончались еще 286 человек за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 286 человек, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 74 и Санкт-Петербурге – 31.

Таким образом, всего в России от коронавируса скончались 30 537 человек. Общее количество зараженных в РФ достигло 1 774 334 человек, из них выздоровели — 1 324 419, под медицинским наблюдением остаются 420 840 пациентов.

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