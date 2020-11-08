В Германии участники митинга против коронавирусных мер устроили беспорядки

// AP Photo / Sebastian Kahnert

CentralAsia (CA) - Власти немецкого города Лейпцига прервали проведение демонстрации протестующих против антивирусных мер из-за многочисленных нарушений правил, введенных для противодействия распространению коронавируса, сообщает DW.

По данным полиции, большинство из порядка 20 тысяч участников мероприятия не соблюдали ни требования по ношению защитных масок, ни установленной социальной дистанции.

Кроме того, по словам представителя городских властей, демонстрация была распущена в связи с превышением заявленного числа участников в 16 тысяч человек.

После почти двух с половиной часов, которые продлилась акция, ее организаторы и полицейские попросили демонстрантов покинуть площадь Аугустусплац. Однако еще в течение примерно часа протестующие не расходились, перед полицейскими заграждениями они скандировали: «Освободите улицу!».

Затем несогласные с COVID-ограничениями двинулись маршем в сопровождении полицейских по кольцевой улице вокруг центра города.

Разрешение провести демонстрацию в центре Лейпцига Высший административный суд в Баутцене выдал лишь утром того же дня, ограничив число участников 16 тысячами и обязав их соблюдать требование носить маски. Между тем в ходе мероприятия его организаторы неоднократно повторяли, что ношение маски - это лишь рекомендация суда.

Основатель инициативы Querdenken, проводившей демонстрацию, Михаэль Балльвег заявил, что намерен обжаловать действия городских властей, прекративших акцию.

