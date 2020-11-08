Алиев заявил, что Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе

- Азия и мир, общество
- 17:35, 08 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные Азербайджана взяли под свой контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боевых действий в Нагорном Карабахе.
«С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населенных пунктов», - цитирует его РИА Новости.
Алиев отметил, что «если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны пойдет до конца». «Мы освобождаем земли в одиночку», - добавил президент Азербайджана.
Алиев также заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Были проведены несколько переговоров о перемирии, но, на сегодняшний день бои не прекращаются.