Алиев заявил, что Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные Азербайджана взяли под свой контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боевых действий в Нагорном Карабахе.



«С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населенных пунктов», - цитирует его РИА Новости.



Алиев отметил, что «если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны пойдет до конца». «Мы освобождаем земли в одиночку», - добавил президент Азербайджана.



Алиев также заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе.



Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Были проведены несколько переговоров о перемирии, но, на сегодняшний день бои не прекращаются.

