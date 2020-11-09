В Монголии запустили проект, способный превратить мяса ягненка в мировой бренд

CentralAsia (MNG) - Бренд мяса ягненка впервые представлен в Монголии. Запуск проекта «Монгольский барашек» состоялся 1 ноября на рынке Саруул в городе Улан-Батор. Проект запускается в рамках программы «Состоятельные пастухи» общественной организацией «Чинээлэг малчин бойжуулах төв» в партнерстве с ООО «Mon Ecolamb».

«Основная цель проекта заключается в том, чтобы пастухи использовали свой скот во внутреннем хозяйственном обороте наряду с экспортом. Органическое мясо ягненка обычно употребляется во всем мире из-за его нежности. Так почему же мы не можем приготовить их внутри страны и создать бренд, потребляя собственные здоровые и экологически чистые продукты?

Органическое — это мясо ягненка, которое готовится исключительно на пастбищах, без использования синтетических удобрений, лекарств и добавок. Пастухи тратят 3-4 года на свой скот, чтобы они выросли, теряя время и ухудшая текущее состояние чрезмерного выпаса. Однако у нас есть возможность переработать мясо мелкого скота и поставить его на рынок в течение этого периода. В этом смысле наш проект призван показать, что мясо ягненка можно обеспечить как внутренним, так и внешним рынком. Как я уже упоминал ранее, это также послужит способом для эффективного решения насущной проблемы роста поголовья скота путем ввода его в хозяйственный оборот. Мы работаем с нашей конечной целью — защитить наши пастбища и улучшить условия жизни пастухов», - говорит Руководитель общественной организации «Чинээлэг малчин бойжуулах төв» Л.Одсэр.

«Многие пастухи принимают участие добровольно после того, как их проинформировали в рамках нашей программы. Участвуют скотоводы из 21 аймака страны. Наша цель — сформировать у оленеводов представление о том, что у них есть возможность продавать мясо мелкого скота, не ограничиваясь только взрослым скотом, и внедрить подготовительную модель в Монголии. В настоящее время мы реализуем нашу деятельность как инкубаторный проект». В планах открытие центра по обработке кожи и шкуры. Также будут организованы учебные занятия для пастухов по приготовлению мяса ягненка. Что касается аймаков в районе Гоби, мы планируем сотрудничать с пастухами в создании дополнительных пастбищ и улучшении пастбищ с помощью растений. Программа «Состоятельные пастухи» направлена на решение различных насущных проблем в секторе животноводства, таких как чрезмерное выпас скота, обеспечение средств к существованию пастухов, внутренняя миграция из сельских районов в городские поселения и обеспечение здоровой пищей. Все 230 тысяч пастухов в Монголии являются производителями. За счет улучшения качества животноводства и коммерциализации наша цель — довести их доход до высшего среднего класса»,- добавил он.





В своем выступлении на церемонии запуска проекта депутат парламента и глава Монгольской мясной ассоциации Б.Пурэвдорж сказал: «Я считаю, что внедрение мяса ягненка в Монголии является результатом совместной работы пастухов и экспертов по животноводству по инициативе частного предприятия. Ожидается, что мероприятия проекта принесут различные улучшения, такие как улучшение условий жизни пастухов и внутреннее потребление экологически чистых высококачественных продуктов питания».

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