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  9 ноября 2020
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Монголия эвакуировала 97 своих граждан из Казахстана

CentralAsia (MNG) -  Девяносто семь граждан Монголии, находившиеся в Казахстане, 8 ноября специальным бортом были доставлены в Улан-Батор из Алматы.

Из 97 вернувшихся граждан, двое пожилых людей, 17 — по состоянию здоровья, 40 студентов и 38 — по другим уважительным причинам.

Все прибывшие граждане прошли соответствующую проверку в аэропорту и размещены на 21-дневную изоляцию в специально выделенных Государственной чрезвычайной комиссией отелях «БиЖи», «Ворлд Монголиа» и в Национальном исследовательском центре инфекционных заражений. В период карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, отметили в ведомстве.

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