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  9 ноября 2020
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Прошло заседание по продвижению реализации программы экономического коридора Монголия — Россия — Китай

CentralAsia (MNG) -  Состоялась первая виртуальная встреча председателей совместной рабочей группы по продвижению реализации программы экономического коридора Монголия — Россия — Китай.

Заседание возглавили заместитель министра иностранных дел Монголии Б.Мөнхжин, заместитель министра экономического развития России Петр Засельский и заместитель председателя Комиссии национального развития и реформ КНР Нин Цзичжэ.

На встрече согласовано совместное заявление о начале разработки технико-экономического обоснования реконструкции Центрального железнодорожного экономического коридора Монголия — Россия — Китай, а также проект его рабочего плана, и стороны договорились подписать его в ходе следующего заседания.

Кроме того, стороны обсудили автомобильный транспортный проект, который согласовано реализовать в качестве приоритетного в рамках трехстороннего экономического коридора, и ход реализации проекта строительства газопровода, соединяющего Россию и Китай через территорию Монголии, а также обменялись мнениями по другим направлениям сотрудничества.

В рамках программы, одобренной на саммите глав трех стран в 2016 году, совместно будут реализованы 32 проекта и мероприятия в 9 секторах, включая транспорт, энергетику, промышленность, приграничную таможню, науку и технологии, а также сельское хозяйство.

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