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  9 ноября 2020
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Посольство Германии в Монголии оказывает финансовую поддержку Национальному центру здоровья матери и ребенка

CentralAsia (MNG) -  Хотя Монголия смогла успешно предотвратить распространение пандемии COVID-19 в стране, теперь зимний сезон создает серьезные проблемы для больниц страны.

Многие медицинские приборы и оборудование устарели или отсутствуют, а расходных материалов для лечения и профилактики не хватает.

В случае вспышки существует риск того, что потенциал системы здравоохранения окажется недостаточным. Прежде всего, это отрицательно скажется на защите здоровья уязвимых групп, матери и ребенка, а также на предоставлении соответствующего лечения.

Посольство Германии в Монголии предоставило Национальному центру здоровья матери и ребенка Монголии (НЦЗМР) финансовую поддержку в размере около 50 000 евро для обеспечения профилактики COVID-19 и обеспечения готовности.

На это пожертвование НЦЗМР закупит срочно необходимые расходные материалы, такие как защитные маски для лица и средства индивидуальной защиты, а также устройства для дезинфекции. Это создаст адекватный ресурс для решения потенциальных проблем, связанных с возможной вспышкой коронавируса и сезонной вспышкой гриппа.

Коронавирус в Монголии
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