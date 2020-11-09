Средняя концентрация PM2,5 в воздухе Улан-Батора снизилась на 41%

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии утвердило и реализовало «Национальную программу по сокращению загрязнения воздуха» с постановлением №98 от 2017 года. В этом контексте стало возможным обеспечить координацию деятельности по снижению загрязнения воздуха и окружающей среды, расширить участие других секторов и обеспечить комплексное управление и координацию деятельности.

В рамках реализации Национальной программы было принято решение запретить использование сырого угля в Улан-Баторе с 15 мая 2019 года, использовать улучшенные виды топлива, соответствующие требованиям стандартов, и предоставить ночные скидки на электроэнергию для населения в юрточных районах. Это важный шаг к достижению реальных результатов, заявил вице-премьер Я. Содбаатар на пленарном заседании парламента.

«С октября 2019 года по март 2020 года средняя концентрация PM2,5 в воздухе в Улан-Баторе стала на 52 процента ниже, чем в 2016-2017 годах, и на 48 процентов ниже, чем в 2017-2018 годах, и на 41 процент меньше, чем в 2018-2019 годах», - проинформировал он.

В связи с запретом на использование сырого угля четыре типа воздухоочистителей и 10 типов энергоэффективных обогревателей были освобождены от таможенных пошлин и налогов на добавленную стоимость, чтобы решить проблему обогрева домов и квартир в юртах с помощью энергоэффективных обогревателей, добавил он.

PM2,5 это частицы вещества диаметром 2,5 мкм и менее. В целом, PM2,5 можно описать как тонкодисперсные частицы. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет около 100 мкм, таким образом, на сечении волоса можно расположить примерно 40 тонкодисперсных частиц. Частицы этого размера составляют большую часть пыли и попадают глубоко в легкие, в отличие от более крупных частиц, которые попадают в нос, в рот или в горло.

Химический состав мелкой пыли, присутствующей в атмосфере крупных городов, может быть разным и зависит от нескольких факторов, таких как близость дорог, стройки, различных производств.

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