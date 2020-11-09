Чехия представляет исторические фотографии с Дарханского цементного завода и переселение Тахи

CentralAsia (MNG) - Посольство Чешской Республики в Улан-Баторе представило фотовыставку, отражающую семидесятилетнюю историю установления дипломатических отношений между Чехословакией и Монголией.

Фотографии начинаются со строительства цементного завода в городе Дархан, в котором участвовала Чехословакия.

Три года спустя чешские геологи вместе с монгольскими и российскими коллегами приняли участие в открытии важного месторождения меди в Эрдэнэт, а затем были сделаны фотографии со строительства первой больницы в Улан-Баторе.





Кроме того, в 1971 году в Улан-Баторе при содействии Чехословакии была построена фабрика по производству кожи. Чешский мотоцикл Java был хорошо известен в Монголии в то время, и Чешское агентство печати сфотографировало мотоцикл в 1970-х годах, когда косил траву в сельской местности Монголии.

Фотографии официальных визитов также включены в выставку. К ним относятся визит президента Густава Гусака в 1973 году и фотография обувной фабрики, оснащенной чешским оборудованием в то время в Улан-Баторе.

Посол Чешской Республики в Монголии Иржи Бродски отметил, что большинство фотографий были нацелены на то, чтобы выделить важные проекты, которые были реализованы с 1990 года, когда Монголия была ведущей страной в чешском сотрудничестве в области развития с 1996 года. Также есть фотография «Бархатная революция» 1989 года, в которой участвовали монгольские студенты, в то время более 20 000 монгольских студентов обучались в чешских университетах.





Президент Багабанди встретился с президентом Вацлавом Гавелом в Праге в 1999 году и организовал ряд мероприятий для соотечественников-монголов, в том числе для Мирослава Зикмунда, одного из самых известных чешских путешественников.

Три фотографии переселения диких лошадей Тахи в Монголии включены в выставку благодаря тому, что Пражский зоопарк реализует проект переселения диких лошадей в Монголию.

На следующей фотографии показано, как чешские лесники реализовали четырехлетний проект «Развитие генного фонда монгольских и местных лесов» на Шарын-Голе. Посольство особо отметило проект всемирно известного чешского пива Pilsner Urquell, которое в прошлом году было импортировано в Монголию чешской компанией Finep и монгольской компанией Altan Taria LLC. А чешская компания Khaanzaa построила на руднике Оюу-Толгой водоочистные сооружения.





















































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