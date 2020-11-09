За сутки в Узбекистане выявлено 218 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - 8 ноября нынешнего года в Узбекистане выявлено 218 случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, за сутки скончались 2 больных коронавирусом. Общий показатель достиг 585. В настоящее время из выявленных с начала пандемии 68 730 пациентов выздоровели 65 971 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 96 процентов.

В медучреждениях страны проходят лечение 2 174 пациента. Из них 248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 65 пациентов врачи оценивают, как крайне тяжелое.