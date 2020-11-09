В Таджикистане число зараженных COVID-19 превысило 11,3 тысяч

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за прошедшие сутки было зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 59 человек были выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане достигло 11 336 человек, из них выздоровели 10 653 пациента, скончались 83 человека.

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