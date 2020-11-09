В Ташкенте требуются 5000 волонтеров для доставленной из Китая вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Из Китая в Ташкент привезли 5000 вакцин от коронавируса. В настоящее время ведется поиск добровольцев для вакцины.

По данным местных СМИ, об этом во время встречи с журналистами 7 ноября сообщил министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов.

По словам министра, испытание китайской вакцины будет проводиться только в семейных поликлиниках столицы. Желающим сделать прививку нужно будет приехать в Ташкент.

Планируется, что испытания вакцины продлятся 4 месяца. На днях в Ташкент прибыли 4 специалиста из Китая, ожидается приезд еще 5 человек.

Вакцина тестируется на добровольцах в возрасте 18 лет и старше, и, как сообщается, волонтёрам платят за испытания.

Отмечается, что в случае успешного завершения всех этапов клинических испытаний Узбекистан одним из первых закупит эту вакцину по более низкой цене.