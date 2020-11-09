На утро 9 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 610 человек. Всего — 116 772

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 254;
- Павлодарская область - 61;
- Костанайская область - 60;
- Западно-Казахстанская область - 45;
- Акмолинская область - 42;
- Северо-Казахстанская область - 42;
- город Нур-Султан - 29;
- город Алматы - 26;
- Карагандинская область - 16;
- Алматинская область - 13;
- Актюбинская область - 9;
- Атырауская область - 4;
- Жамбылская область - 4;
- город Шымкент - 3;
- Туркестанская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 116 772 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения