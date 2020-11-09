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  9 ноября 2020
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На утро 9 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 610 человек. Всего — 116 772

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 254;

- Павлодарская область - 61;

- Костанайская область - 60;

- Западно-Казахстанская область - 45;

- Акмолинская область - 42;

- Северо-Казахстанская область - 42;

- город Нур-Султан - 29;

- город Алматы - 26;

- Карагандинская область - 16;

- Алматинская область - 13;

- Актюбинская область - 9;

- Атырауская область - 4;

- Жамбылская область - 4;

- город Шымкент - 3;

- Туркестанская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 116 772 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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