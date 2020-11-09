В Узбекистане опровергли обязательное налогообложение трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Государственный налоговый комитет опроверг информацию о том, что трудовые мигранты теперь обязаны уплачивать налог, так как с 2021 года они будут приравниваться к самозанятым лицам.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на постановление президента Узбекистана сообщили, что трудовым мигрантам с 2021 года будем засчитываться трудовой стаж и они будут платить налоги.

Согласно документу, с 1 января 2021 года устанавливается порядок, в соответствии с которым осуществление временной трудовой деятельности за рубежом путем организованной трудовой миграции приравнивается к видам деятельности (работам, услугам), которыми могут заниматься самозанятые лица, и к ним применяется порядок уплаты налогов и исчисления размера пенсии, установленного для самозанятых лиц.

Как отмечает Государственный налоговый комитет, согласно статье 369 Налогового кодекса РУз, самозанятые лица освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. Самозанятое лицо может добровольно уплачивать социальный налог в Пенсионный фонд для исчисления пенсии и трудового стажа, минимальная сумма которого установлена в размере 50% от БРВ до конца 2020 года, что составляет на сегодняшний день 111500 сумов (более 10 долларов США).

«При этом если гражданин, осуществляющий временную трудовую миграцию за рубежом, не видит необходимости в исчислении пенсии и стажа в Узбекистане, то социальный налог в Пенсионный фонд уплачивать не нужно», — говорится в сообщении.

Данная мера направлена на социальную поддержку трудовых мигрантов, а также служит гарантией их материальной защиты в будущем, отметили в ГНК.