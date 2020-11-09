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  9 ноября 2020
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В Узбекистане дети и беременные женщины будут бесплатно получать витамины и йод

CentralAsia (UZ) -  С 1 июня 2021 года детям до 5 лет будут бесплатно предоставляться витамины и микронутриенты, детям до 10 лет противопаразитарные препараты, детям до 15 лет - йодсодержащие препараты.

Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещании, посвящённого вопросам реформирования системы здравоохранения.

По словам главы государства, практика бесплатной раздачи этих лекарств детям в бывшем Советском Союзе была отменена по неправильному предложению узбекских финансистов. В результате лечение последствий обходится в 10 раз дороже.

Согласно новому постановлению, подписанному 6 ноября текущего года, указанные лекарства и витамины будут раздаваться семейными врачами беременным и кормящим женщинам, а также детям.

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