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  9 ноября 2020
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У здания ЦИК Грузии прошли протестные акции оппозиции

CentralAsia (CA) -  В центре Тбилиси тысячи людей собрались на оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября.

Сторонники оппозиции вышли под лозунгом «Защити свой голос».

Как сообщает ВВС, участники акции предъявили ультиматум — до 8 часов вечера уволить главу ЦИК Тамар Жвания и объявить о проведении новых выборов. Когда этого не произошло, протестующие двинулись к зданию избирательной комиссии на окраине Тбилиси.

У здания ЦИК полиция применила водометы. По данным СМИ, несколько человек пострадали, им была оказана медицинская помощь.

Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил журналистам, что протест продолжится в понедельник вечером, тогда же, по его словам, они примут решение о конкретных планах.

1 ноября сторонники оппозиции пришли к зданию парламента Грузии в Тбилиси с требованием признать недействительными прошедшие 31 октября парламентские выборы.

На проспекте Руставели собрались несколько тысяч человек, не согласных с результатами ЦИК. По их данным, лидирует правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

На митинге лидеры оппозиции заявили, что отказываются входить в новый парламент. Лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе посчитал, что бойкот оппозиции не помешает признанию полномочий законодательного органа. Он отметил, что согласно конституции, парламент полномочен приступить к работе, если на заседании присутствует большинство списочного состава, то есть 76 депутатов. При этом Мдинарадзе выразил уверенность, что «Грузинская мечта» будет иметь в парламенте более 90 депутатов из 150.

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