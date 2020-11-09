В Монголии число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 368

CentralAsia (MNG) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии за последние три дня возросло на 12 и достигло 368. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Дулмаагийн Нямхуу.

За последние три дня тест на коронавирус сдали 1816 человек, четыре пациента были выписаны из НИЦИЗ после выздоровления, общее число излечившихся выросло до 317 человек.

Вирус был обнаружен у пяти человек, прибывших рейсом из Сеула в Улан-Батор, у 59-летнего россиянина, прибывшего через КПП Алтанбулаг 7 ноября, у 56-летнего гражданина Беларуси и 52-летнего монгола. Также было подтверждено, что монгольские водители в возрасте 30, 31 и 33 лет были инфицированы коронавирусом.

Четыре человека выздоровели и сейчас находятся в санитарной изоляции. Среди них 36-летний и 42-летний граждане России. И двое мужчин, прибывших из Токио в Улан-Батор 10 октября и из Сиэтла 1 октября. В настоящее время всего 49 пациентов находится под медицинским наблюдением в НИЦИЗ.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения