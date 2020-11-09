Британские медики назвали еще одну причину тяжелого течения коронавируса

CentralAsia (CA) - С начала пандемии коронавирус унес жизни более 1,2 млн человек по всему миру. К сожалению, в течение зимы это число будет увеличиваться. В статье газеты Express британский медик Гаррет Дэвис рассказывает свои наблюдения по поводу причин тяжелого течения заболевания и предлагает пути выхода из кризиса.



Доктор Дэвис в сотрудничестве с ведущими учеными провел исследование, которого еще предстоит рецензировать. Группа исследователей заявила, что дефицит витамина D в организме человека связан с тяжелыми течением COVID-19.



Эксперты исследовали статистику заражения и смертности от коронавируса и выявили связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания», - сказал доктор Дэвис.



При этом он отмечает, что для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения. Эпидемия коронавируса началась менее, чем 365 дней назад.



Доктор подчеркнул важность витамина D для иммунитета и утверждает, что он может защитить организм от проникновения коронавируса. Также по его словам, достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.