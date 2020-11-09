[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Британские медики назвали еще одну причину тяжелого течения коронавируса

CentralAsia (CA) -  С начала пандемии коронавирус унес жизни более 1,2 млн человек по всему миру. К сожалению, в течение зимы это число будет увеличиваться. В статье газеты Express британский медик Гаррет Дэвис рассказывает свои наблюдения по поводу причин тяжелого течения заболевания и предлагает пути выхода из кризиса.

Доктор Дэвис в сотрудничестве с ведущими учеными провел исследование, которого еще предстоит рецензировать. Группа исследователей заявила, что дефицит витамина D в организме человека связан с тяжелыми течением COVID-19.

Эксперты исследовали статистику заражения и смертности от коронавируса и выявили связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания», - сказал доктор Дэвис.

При этом он отмечает, что для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения. Эпидемия коронавируса началась менее, чем 365 дней назад.

Доктор подчеркнул важность витамина D для иммунитета и утверждает, что он может защитить организм от проникновения коронавируса. Также по его словам, достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.

print
  • В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 175 человек за сутки
  • На утро 9 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 610 человек. Всего — 116 772
  • В Монголии число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 368


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com