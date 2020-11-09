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  9 ноября 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 175 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 175 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 107 843 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 251;

- Нур-Султан - 14 205;

- Атырауская область - 11 177;

- Карагандинская область - 10 251;

- Восточно-Казахстанская область - 8849;

- Западно-Казахстанская область - 6898;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4865;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Павлодарская область - 4118;

- Жамбылская область - 4101;

- Акмолинская область - 3533;

- Туркестанская область - 3358;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3252;

- Костанайская область - 3234;

- Кызылординская область - 3157.

Коронавирус в Казахстане
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