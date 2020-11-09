Президент Туркменистана посадил 30 саженцев деревьев, - СМИ

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 7 ноября принял участие в массовой посадке деревьев, дав старт в Туркменистане осенней озеленительной кампании. Как сообщает Туркменпортал, к месту высадки саженцев президент Туркменистана прибыл верхом на коне.

Ранее сообщалось, что в этом году к 25-летию статуса постоянного нейтралитета Туркменистана в столице и регионах в общей сложности будет высажено 25 миллионов деревьев.

Глава государства, посадив туркменскую арчу, дал старт новому этапу озеленительных работ.

В ходе мероприятия лидер нации посадил 30 саженцев сосны.

К инициативе Президента Туркменистана дружно присоединились члены правительства, руководители и представители министерств и отраслевых ведомств, многочисленные жители страны, также посадив по 30 саженцев.

