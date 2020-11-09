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  9 ноября 2020
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«Лукойл» продал нереализованный в Китае газ Узбекистану

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан выкупил у компании «Лукойл» нереализованную в Китае партию газа. Об этом заявил замминистра энергетики республики Бехзод Норматов.

Во время пандемии экспорт газа из Узбекистана в Китай сократился в пять раз. Поэтому власти страны провели переговоры с «Лукойлом», чтобы перенаправить невостребованные объемы голубого топлива на внутренний рынок. Норматов добавил, что Узбекистан в 2020 году закупил у российской компании 5 млрд кубометров газа.

Сумма сделки между Ташкентом и российской энергетической компанией не разглашается — известно, что цена на газ для Узбекистана ниже экспортной. Дополнительная закупка позволит Узбекистану заполнить национальные хранилища, таким образом обеспечив свою энергетическую безопасность.

В августе этого года «Лукойл» был вынужден приостановить добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане. Причиной послужил низкий спрос на сырье в Китае.

В то же время совокупный объем добычи топлива по всем проектам компании из РФ в Узбекистане в 2020 году был снижен до 20% от проектной мощности. В октябре «Лукойл» увеличил добычу газа до 70% от предусмотренных договоренностями показателей.

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