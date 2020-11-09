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  9 ноября 2020
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Байден намерен снять запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Джо Байден, который, одержал победу на президентских выборах США, планирует подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства 20 января, пишет ТАСС.

Таким образом он намерен отменить некоторые инициативы, ранее выдвинутые действующим президентом Дональдом Трампом.

По сведениям источников The Washington Post, политик предполагает снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату и отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения. Он также может снять запрет на въезд на американскую территорию для граждан ряда мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую оставаться в стране людям, незаконно привезенным в детском возрасте.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. По их результатом, 46-ым президентом избран кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, вице-президентом избрана Камала Харрис, она стала первой женщиной в стране, занявшей эту должность.

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