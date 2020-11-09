В ОАЭ разрешили сожительство вне брака

CentralAsia (CA) - Власти Объединенных Арабских Эмиратов внесли изменения в законодательство о личном и семейном праве. Теперь в стране можно употреблять алкоголь, жить вместе без заключения брака и совершать самоубийство. Об этом 8 ноября сообщает местное издание National.

Одни из самых значимых поправок касаются развода и раздела имущества. Теперь при разводе иностранных пар, проживающих в ОАЭ, будут применяться законы государства, в котором они заключали брак. До этого в ход шли законы ОАЭ, основанные на шариате. То же самое касается раздела наследства.

Кроме того, впервые в истории ОАЭ законным стало сожительство пар, не состоящих в браке. Раньше незаконным считалось даже совместное проживание разнополых людей в одном доме, если они не были родственниками, хотя преследование по этой статье и было редкостью.

Еще поправки затронули закон о хранении и употреблении алкоголя. Так, граждан ОАЭ больше не будут штрафовать за распитие спиртных напитков и хранение алкоголя без лицензии.