В Минздраве Казахстана заявили, что вторая волна коронавируса будет дольше первой

- Казахстан, анализ и комментарии
- 11:53, 09 ноября 2020
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CentralAsia (KZ) - В последние несколько дней в Казахстане наблюдается прирост числа заразившихся коронавирусом. Заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения страны Бауыржан Жусупов в интервью Tengrinews.kz рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в стране и выработался ли у людей иммунитет к этой болезни.
Он говорит, что нет однозначного определения термина «вторая волна».
Эксперт также высказал предположение, увеличится ли количество реальных случаев КВИ во вторую волну по сравнению с первой.
«В пик первой волны регистрация была достаточно высокой, порой превышала несколько тысяч случаев в день. Однако реальная заболеваемость была гораздо выше регистрируемых цифр. Сейчас в некоторые периоды у нас будет регистрироваться больше случаев КВИ, чем летом, но реальная заболеваемость будет ниже», - отметил он. По словам эксперта, у большинства казахстанцев уже выработался иммунитет к коронавирусу. Но насколько он эффективен — пока неизвестно.
Он предположил, что вакцины в свободном доступе могут появиться в лучшем случае весной, но, скорее всего, это будет осенью. Это связано с клиническими испытаниями, которые проводятся до сих пор, запуском вакцин в производство и организацией передачи населению.
Будут ли казахстанцы болеть во второй раз - также остается вопросом. Несмотря на то что появились официальные объявления о повторном заражении, доказательств этому нет, считает Жусупов.
«Чтобы получить доказательства, необходимо было провести секвенирование (расшифровка генома вируса) и в первый, и во второй раз, а затем сравнить РНК. Этого не было сделано, поэтому сложно говорить, что имело место повторное заражение. Нет доказательств также и того, что вирус сохранялся и активизировался. А возможно, и вовсе имела место ошибка тестирования, так как ни один тест не обладает 100-процентной точностью», - заключил эксперт.