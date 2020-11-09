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  9 ноября 2020
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Трамп намерен проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Действующий президент США Дональд Трамп планирует провести митинги, чтобы продлить борьбу за пересчет голосов в ряде штатов, сообщает американский новостной сайт Axios со ссылкой на советников главы государства.

По данным сайта, штаб Трампа готов объявить о создании команд для пересчета голосов в Джорджии, Аризоне и Пенсильвании.

Трамп на митингах планирует продемонстрировать свидетельства о смерти тех избирателей, которые якобы проголосовали, но на самом деле к моменту голосования уже скончались. Ранее американские СМИ сообщали, что в стране были несколько случаев голосования «мертвых душ».

Сообщается, что на данный момент штаб Трампа занимается поиском адвокатов и наймом сотрудников, которые будут распространять информацию, составлять сообщения для прессы о действиях Трампа и исках в рамках судебных баталий.

По данным СМИ, на выборах президента в США победил кандидат от Демократической партии Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем, в его адрес поступают поздравления от мировых лидеров. Дональд Трамп пока не признал поражение.

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