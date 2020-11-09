В Москве возник дефицит трудовых мигрантов. Кто заменит уехавших работников?

CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за время пандемии коронавируса из города уехали примерно 40% трудовых мигрантов.

Эксперты озвучивают более скромные цифры, но тоже признают дефицит рабочей силы в тех сферах, где трудились приезжие из СНГ. Зима может оказаться довольно снежной, а ЖКХ пострадало от отъезда мигрантов больше всего. Нехватку рук может ощутить и строительный бизнес.

Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle выясняла, займут ли россияне места рабочих из Центральной Азии, и сколько за это готовы доплатить работодатели.

Чистый приток мигрантов в Россию (отношение прибывших иностранцев к выбывшим) в январе-сентябре 2020 года сократился в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные привел Росстат. Эти цифры в основном касаются приезжих из стран СНГ. Заметнее всего изменения отразились на Москве.

«Весной и в первый месяц лета в некоторых регионах России вводились ограничения на перемещение транспорта и людей, что в ряде случаев затрудняло доступ рабочих на стройплощадки. Кроме того, прекращение международного авиасообщения и закрытие границ ряда государств не позволило новым рабочим из-за рубежа прибыть в Россию в начале сезонного увеличения строительных работ», - сообщили в крупной строительной ассоциации «НОСТРОЙ».

В компании-агрегаторе такси «Ситимобил» рассказали телеканалу, что потеряли "«активных водителей» во время первой волны пандемии из-за пониженного спроса на такси. В июне-июле число поездок стало расти.

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал DW, что мэр Собянин озвучил не самые точные цифры. По его словам, на 40% сократилось не число мигрантов, а количество выданных патентов. Это связано с тем, что в апреле президент Владимир Путин своим указом на два месяца разрешил мигрантам не продлевать патент для работы в РФ. В июне из-за не прекращавшейся пандемии действие указа продлили еще на три месяца.

Но мигрантов в любом случае стало меньше, и оставшиеся из них предпочитают работу там, где платят больше. Спрос на рабочих из сфер, традиционно занятых мигрантами, начал расти. По данным портала по поиску работу HeadHunter, которые компания предоставила DW, количество вакансий в этих областях в сентябре-октябре 2020 года выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сергей Собянин проблему дефицита рабочей силы планирует решать за счет людей из других регионов. В Ассоциации «НОСТРОЙ» тоже отмечают, что выбывающие иностранные рабочие заменяются российскими кадрами, при этом отмечают, что стоимость последних выше.

По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, москвичи не спешат идти на стройки даже за высокую зарплату. Вместе с Роспотребнадзором чиновники прорабатывают другой путь: на время закрытых границ разрешить крупным застройщикам привозить рабочих из-за рубежа по спискам.

Вадим Коженов из Федерации мигрантов России считает, что поступить надо проще — повысить зарплаты. Причем, по его словам, повышение зарплаты дворника с 30 до 40 тысяч в Москве «человеку с руками и головой не интересно». «Мигранты очень трудолюбивые и способные люди. Если им предложат две зарплаты за два участка, то они эти два участка будут содержать в порядке», - говорит Коженов.

Куда более простым и очевидным выходом из ситуации Вадим Коженов видит открытие границ. Тогда недостаток рабочих рук, скорее всего, разрешится сам собой. «Я думаю, что после открытия границ приедет столько мигрантов, сколько нужно. Принцип рекрутирования мигрантов - сарафанное радио. Если у меня работает 50 человек, а нужно 100, то я собираю этих 50 и прошу их звонить своим братьям-сватьям и звать их работать», - предполагает глава Федерации мигрантов.

Но из-за опасности распространения коронавируса этот шаг может быть опрометчивым. К примеру, в Таджикистане и Узбекистане, откуда в Россию приезжают много мигрантов, выявляемость новых случаев довольно низкая, что может объясняться недостаточным количеством проводимых там тестов. В обеих странах планируют закупить российскую вакцину, когда она будет доступна.