В Москве пройдут похороны писателя Михаила Жванецкого

CentralAsia (CA) - В Москве сегодня состоятся похороны писателя Михаила Жванецкого, который умер в пятницу на 87-м году жизни.



Как сообщает ВВС, из-за пандемии коронавируса церемония прощания будет закрытой, прийти на нее смогут только родные и близкие.



По решению родственников, место похорон также не разглашается.



В декабре 2019 года Жванецкий ушел из выходившей на телеканале «Россия 1» передачи «Дежурный по стране», которую он вел с 2002 года. Тогда артист сообщил, что решил взять творческий отпуск.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В студенческие годы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи. Позднее он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр.



Райкин вместе с Жванецким поставил программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники». В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он также является автором книг «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Для эстрадных артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов. Работая в Одесской филармонии, а затем в московском театре «Эрмитаж», писатель приобрел всесоюзную известность.