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  9 ноября 2020
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На аэродроме под Воронежем солдат с топором напал на сослуживцев. Есть погибшие

CentralAsia (CA) -  На воронежском аэродроме «Балтимор» сегодня утром солдат-срочник убил несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в военных правоохранительных органах региона.

Прокуратура подтвердила факт ЧП. Сообщается, что объявлен план «перехват» после бегства военного, убившего 3 людей в части.

По данным местного издания «Мое! Online», сегодня утром солдат срочной службы с топором напал на сослуживцев, отнял у одного из них оружие и якобы открыл стрельбу.

По утверждению журналистов, несколько человек погибли, еще один ранен, но официально эта информация пока не подтверждается.

В свою очередь представитель местной станции скорой помощи заявил агентству, что инцидент произошел около 05:45 по московскому времени. При этом он затруднился уточнить, что именно произошло.

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