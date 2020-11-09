На аэродроме под Воронежем солдат с топором напал на сослуживцев. Есть погибшие

CentralAsia (CA) - На воронежском аэродроме «Балтимор» сегодня утром солдат-срочник убил несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в военных правоохранительных органах региона.



Прокуратура подтвердила факт ЧП. Сообщается, что объявлен план «перехват» после бегства военного, убившего 3 людей в части.



По данным местного издания «Мое! Online», сегодня утром солдат срочной службы с топором напал на сослуживцев, отнял у одного из них оружие и якобы открыл стрельбу.



По утверждению журналистов, несколько человек погибли, еще один ранен, но официально эта информация пока не подтверждается.



В свою очередь представитель местной станции скорой помощи заявил агентству, что инцидент произошел около 05:45 по московскому времени. При этом он затруднился уточнить, что именно произошло.