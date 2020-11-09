Застрявших в Астраханской области РФ граждан Узбекистана отправят поездами домой

CentralAsia (UZ) - Застрявшие в Астраханской области на границе с Казахстаном граждане Узбекистана наконец-то смогут вернуться домой. На этой неделе их вывезут автобусами в город Волжский (Волгоградская область), откуда они поездом поедут до Ташкента. Как сообщили в Астраханском отделении Приволжской железной дороги, для этих целей в состав поезда Волжский-Ташкент включили три дополнительных вагона.

Поезд со станции Волжский отправится вечером 11 ноября. Перед этим всем прибывшим туда на автобусах из Астраханской области гражданам Узбекистана продадут билеты: строго по консульским спискам. Вывоз застрявших в России граждан Узбекистана будет осуществляться в соответствии с международными договоренностями между правительствами России и Узбекистана, отметили в ПривЖД.

Несколько десятков мигрантов из Узбекистана застряли на границе с Казахстаном в Астраханской области в октябре. Они прибыли в регион из-за ложной информации о том, что Казахстан открыл границу для иностранных граждан, намереваясь попасть домой. Когда они не смогли это сделать, то организовали стихийный лагерь в Красноярском районе нашего региона — продуктами и одеждой им помогали как жители, так и областные власти.

Попавшие в ловушку трудовые мигранты даже записывали видеообращение к властям своей страны с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации.