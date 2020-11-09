Юрточные поселки Улан-Батора будут обслуживаться канатной дорогой

CentralAsia (MNG) - Консорциум французского специалиста по воздушному транспорту Poma и консалтинговой компании Egis планирует построить городскую канатную дорогу в Улан-Баторе.

Схема канатной дороги, которая будет обслуживать три станции протяженностью 6 км, финансируется DG Trésor, управлением министерства финансов Франции, которое финансирует инфраструктурные проекты на международном уровне.

Poma возглавляет консорциум и установит транспортные системы, включая 122 кабинки, опорные башни и станционное оборудование.

Egis будет отвечать за проектирование и строительство станций и их фундаментов под ключ, а также за источники питания низкого и высокого напряжения. Egis также отвечает за согласование чертежей на этапе проектирования и надзор за работами во время строительства.

Партнеры по проекту описывают канатную дорогу как высокоустойчивый вид городского транспорта, обеспечивающий «почти бесшумную» работу и отсутствие выбросов в месте использования. Технология была выбрана в связи с острой необходимостью улучшить местный транспорт в столице Монголии; население города выросло с 580 000 в 1990 году до 1, 5 миллионов сегодня.

Город также имеет ряд важных физических особенностей, в том числе трансмонгольскую железную дорогу и реку Туул-Гол, что делает воздушный транспорт привлекательным вариантом, и партнеры считают, что канатная дорога может быть доставлена в более короткие сроки, чем другие варианты. Большая часть расширения города была вызвана внутренней миграцией кочевников из отдаленных степей на окраину столицы, где они основали полугородские поселения, состоящие из юрт, известных в местном масштабе как гэры.

Хотя в течение многих лет эти общины считались временными, теперь городские власти решили, что доступ к ним и из них должен быть расширен. Канатная дорога свяжет северный юрточный район с центром города.

«Наше уникальное ноу-хау будет использовано для реализации этого преобразующего проекта для города Улан-Батор», - прокомментировал Фабьен Фелли, коммерческий директор Poma.

«Наше решение для канатного транспорта идеально соответствует принципу снижения воздействия на окружающую среду и существенного повышения мобильности в Улан-Баторе и его окрестностях. Это проект, который имеет смысл для развития этой столицы и ее пригородов, точно так же, как это было ранее реализовано в Латинской Америке и с нашими проектами, которые сейчас реализуются во Франции, в Тулузе и вскоре в Гренобле», - объяснил он.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения