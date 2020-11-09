В Улан-Баторе прошел семинар по энергоэффективности в строительной сфере

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта «Энергоэффективный ремонт зданий в Монголии» (EEP / PIE2) был организован двухдневный семинар в рамках разработки местного плана действий по энергоэффективности (LEEAP) в строительном секторе в Улан-Баторе.

Семинар был направлен на обмен мнениями и достижение общего понимания определения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей по повышению энергоэффективности в строительном секторе в Улан-Баторе и определение финансовых и инвестиционных механизмов, необходимых для их реализации.

В мероприятии участвовали более 100 человек, представляющих Министерство энергетики, Министерство строительства и городского развития, Министерство природы, окружающей среды и туризма, Комиссию по регулированию энергетики, муниципалитета Улан-Батора, а также администрацию губернатора.

Проект софинансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

источник: GIZ Mongolei

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