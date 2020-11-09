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  9 ноября 2020
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Аэропорты аймаков Дорнод, Ховд и Хубсугул будут расширены до международного уровня

CentralAsia (MNG) -  Министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар проинформировал о крупнейших строительных работах, которые будут выполнены в секторе в период с 2020 по 2024 годы. План включает в себя несколько работ в сфере воздушного транспорта, и предполагается расширить аэропорты в аймаках Дорнод, Ховд и Хубсугул, чтобы сделать их международными.

При этом министр Л.Халтар пояснил, что в Монголии 16 авиалиний. Два основных маршрута проходят над городами Ховд и Чойбалсан. Монголия взяла на себя обязанность Международной ассоциации воздушного транспорта иметь запасную площадку для аварийной посадки на случай возникновения какого-либо риска для воздушных судов на территории Монголии.

Страна получает навигационный сбор за пролет самолетов через ее территорию. Полученный доход следует направить на улучшение запасных аэропортов, обеспечение безопасности движения и обновление навигационной техники. Поэтому в ближайшие четыре года в аэропортах трех аймаков будут построены взлетно-посадочные полосы, способные принимать большие самолеты для международных рейсов.

И это было включено в план по расширению аэропортов в аймаках Увс и Хентий с целью развития зарубежного и внутреннего туризма, а также открытие аэропорта в сомоне Дадал аймака Хэнтий.

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