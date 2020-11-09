Алиев назвал условие, при котором Азербайджан прекратит бои в Карабахе (интервью)

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- 13:53, 09 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - После полутора месяцев войны за контроль над непризнанным Нагорным Карабахом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал ВВС, что не видит возможности мира пока на посту премьер-министра Армении находится Никол Пашинян.
Президент отметил, что азербайджанская армия немедленно прекратит бои, если Армения выведет свои войска с оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Сам Карабах и районы вокруг него являются международно признанной территорией Азербайджана, однако де-факто контролировались армянскими силами. Азербайджанское население этих районов было изгнано в 1990-х годах.
Результатом нынешней войны также стало множество жертв. Обе стороны обвиняются в преднамеренных обстрелах гражданских объектов. Трижды посредники пытались установить прекращение огня в гуманитарных целях, однако попытки закончились неудачей