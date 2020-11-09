Алиев назвал условие, при котором Азербайджан прекратит бои в Карабахе (интервью)

Ильхам Алиев // Reuters

CentralAsia (CA) - После полутора месяцев войны за контроль над непризнанным Нагорным Карабахом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал ВВС, что не видит возможности мира пока на посту премьер-министра Армении находится Никол Пашинян.

Президент отметил, что азербайджанская армия немедленно прекратит бои, если Армения выведет свои войска с оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Сам Карабах и районы вокруг него являются международно признанной территорией Азербайджана, однако де-факто контролировались армянскими силами. Азербайджанское население этих районов было изгнано в 1990-х годах.