В Узбекистане в доме начальника таможенного поста в ходе обыска обнаружили $311 тысяч наличными

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - В ходе обыска в доме начальника таможенного поста «Арк-Булак» были обнаружены полученные в качестве взятки 311 000 долларов США наличными. Как сообщают местные СМИ, об этом заявил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев на совещании по вопросам противодействия коррупции.

По словам генпрокурора, группа таможенников на таможенном посту «Арк-Булак» занималась занижением стоимости ввозимых товаров в обмен на взятки. В результате ущерб государству составил около 9 млрд сумов (около $870 тыс).

В ходе расследования в доме начальника таможенного поста был произведен обыск. Во время обыска в качестве взятки изъяли 311 тысяч долларов наличными.

Установлено, что начальник таможенного поста «Арк-Булок» на деньги, вырученные преступным путём, построил загородный дом на 8 сотках в Бостанлыкском районе Ташкентской области, купил две квартиры и другую недвижимость в комплексе «Ташкент-Сити» и автомобиль Captiva.