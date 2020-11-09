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  9 ноября 2020
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В России установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса с начала пандемии, так, коронавирус выявлен еще у 21 798 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 849 (26,8%). Таким образом всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 65,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 526 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 425,1 тыс. человек.

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