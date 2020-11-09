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  9 ноября 2020
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От коронавируса в России скончались 256 человек за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавируса скончались 256 человек, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Сообщается, что большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 72 и Санкт-Петербурге – 19.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 30 793 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 1 796 132 человек, из них выздоровели — 1 335 141, под медицинским наблюдением остаются 425,1 тыс. пациентов.

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