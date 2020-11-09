От коронавируса в России скончались 256 человек за сутки

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавируса скончались 256 человек, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Сообщается, что большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 72 и Санкт-Петербурге – 19.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 30 793 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 1 796 132 человек, из них выздоровели — 1 335 141, под медицинским наблюдением остаются 425,1 тыс. пациентов.