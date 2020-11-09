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  9 ноября 2020
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В первом из регионов Беларуси вводят обязательный масочный режим

CentralAsia (CA) -  С 9 ноября Гомельская область первым из белорусских регионов вводит обязательный масочный режим.

Как сообщили в пресс-службе облисполкома, введение режима связано с несоблюдением жителями региона социальной дистанции, а также пренебрежением средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей.

Отмечается, что обязательно нужно надевать маски при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт и прочие места.

Контроль за исполнением возложен на коллективы областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и его региональных подразделений.

Также с 9 ноября в регионе сокращают количество массовых мероприятий. Совещания, конференции и переговоры по максимуму переводят в режим видеоконференций.

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