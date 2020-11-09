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  9 ноября 2020
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В детских садах Узбекистана могут ввести изучение китайского языка

CentralAsia (UZ) -  В государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана могут преподавать китайский язык в качестве дополнительного иностранного языка.

Этот вопрос был обсужден во время онлайн-встречи министра дошкольного образования Агриппины Шин и чрезвычайного и уполномоченного посла КНР в Узбекистане госпожи Цзян Янь, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования.

В ведомстве 8 ноября заявили, что в ходе встречи были затронуты такие вопросы, как введение китайского языка в качестве дополнительного иностранного и повышение квалификации персонала.

Стороны также обсудили запуск пилотного проекта цифрового детского сада в Ташкенте.

Предложено привлечь инвестиции для запуска производства игрушек и различного игрового оборудования и дидактических материалов в Узбекистане.

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