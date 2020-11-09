США выделит около $44 тысяч на реставрацию древних рукописей Туркменистана

CentralAsia (TM) - Проект Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана выиграл грант от Госдепа США в рамках программы «Фонд Посла по сохранению культурного наследия» (AFCP). Об этом 5 ноября сообщило госинформагентство ТДХ.

Средства пойдут на реставрацию средневековых рукописных и старопечатных туркменских книг, а также на создание сервера для хранения их фотокопий.

За четыре года будет отреставрировано и законсервировано 80 рукописных и старопечатных книг, сообщает издание. Как сообщается на сайте посольства США, на эту работу будет выделено $43470.

По грантам, выделенным в 2007 и 2008 годах по этой международной программе, отреставрировано более 100 ветхих рукописных книг.

На гранты Фонда также проводились работы по сохранению крепости Шахрислам и восстановлению караван-сарая Шелкового пути в Даяхатыне.

AFCP регулярно выделяет Туркменистану средства на восстановление историко-культурных памятников. С 2001 года фонд профинансировал в стране 27 проектов на общую сумму более $1,8 миллионов.